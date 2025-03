Detenzione di cocaina ai fini di spaccio, due ventenni stranieri arrestati in flagranza

Hanno entrambi 20 anni i due giovani di origine straniera arrestati nella serata del 27 marzo dai Carabinieri nella frazione di Coppito.

E già sera, infatti, quando i Carabinieri delle Stazioni di Sassa e Montereale, nell’ambito di uno dei consueti servizi preventivi in atto nelle zone periferiche della città, notano un’auto nera ferma nei pressi di un fontanile, con il conducente a bordo e lo sportello del passeggero aperto. Dopo pochissimi istanti, sull’auto sale un giovane, sbucato dalla campagna a bordo strada, e l’auto riparte.

La manovra insospettisce i Carabinieri e quando, dopo alcune centinaia di metri, fermano l’auto per controllarne gli occupanti, il passeggero scende al volo ed inizia a gettare alcuni involucri che aveva in mano, venendo immediatamente bloccato.

Scatta immediata la perquisizione personale e della vettura, che permette di recuperare, complessivamente, 42 dosi di cocaina ed una somma in denaro contante di 200€. Con il supporto dei Carabinieri della Sezione Operativa di L’Aquila, la perquisizione viene estesa anche al domicilio dei due giovani, dove salta un’altra dose di cocaina e oltre 1200€ in denaro contante. Lo stupefacente è stato sequestrato, così come la somma denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I due 20enni, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza per detenzione di cocaina ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica di L’Aquila, condotti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa dell’udienza di convalida.

Si evidenzia che gli arrestati, sebbene fermati in un contesto di flagranza, sono da ritenersi innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati nei suoi confronti dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.