Assunzione extracomunitari per lavori stagionale, istanze irregolari: il Nil denuncia un 38enne indiano

Nel corso degli ultimi giorni i Carabinieri del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di L’Aquila hanno portato a termine una complessa attività di indagine sul tema dei flussi di lavoratori stranieri extracomunitari.

In particolare l’indagine, avviata dal N.I.L. e condotta con la preziosa collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Luco dei Marsi (AQ), si è concentrata sulle persone che presentano istanze di assunzione temporanea di lavoratori stranieri extracomunitari c.d. Decreto Flussi 2024 ed ha portato all’identificazione di un cittadino indiano di 38 anni, residente fuori regione, che è stato denunciato.

Secondo la ricostruzione effettuata dal personale operante, l’uomo avrebbe utilizzato fraudolentemente i dati di un’azienda agricola che opera in questa provincia per presentare alla Prefettura di L’Aquila, 23 (ventitré) istanze di assunzione di cittadini stranieri extracomunitari per lavoro stagionale, nell’ambito del decreto flussi stagionali 2024.

L’attività di indagine è stata estesa al database nazionale relativo alle istanze presentate nell’ambito dei decreti di emersione e di flussi relativi all’anno 2024, acquisito presso il Dipartimento per le libertà civili e dell’immigrazione del Ministero dell’Interno ed ha evidenziato che lo stesso indagato, aveva presentato 104 (centoquattro) istanze sul territorio nazionale, in particolare presso le Prefetture di Roma, Agrigento, Bologna, Latina e Matera.