Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: revocati i domiciliari, 55enne torna in carcere

Carsoli – Dalla scorsa primavera era stato ammesso a scontare in regime di detenzione domiciliare una condanna definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione, emessa dal Tribunale di Avezzano e confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, infatti, nel luglio del 2018 era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri nei pressi dell’uscita autostradale di Carsoli poiché trovato in possesso di quasi 100 grammi di hashish e oltre 30 grammi di cocaina.

Alcuni giorni fa, però, il beneficio è stato revocato dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, che ha emesso nei confronti del 55enne un’ordinanza che dispone la revoca della detenzione domiciliare e ripristina la detenzione in carcere.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da alcune violazioni del rispetto degli orari nei quali al detenuto era consentito allontanarsi temporaneamente dal domicilio, che i Carabinieri hanno provveduto a documentare e che sono state relazionate all’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione di Carsoli hanno eseguito alcuni giorni fa il provvedimento giudiziario emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Avezzano, prelevando il 55enne dalla propria abitazione e conducendolo presso la casa circondariale del capoluogo marsicano, dove sconterà la pena residua.