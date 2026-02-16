Di Lucente: “Per l’ospedale Caracciolo di Agnone si apre una nuova stagione”

Oggi l’ospedale Caracciolo segna un importante passo avanti nel rilancio dei servizi sanitari per l’Alto Molise. Sono stati pubblicati due concorsi destinati all’assunzione di nuovi dirigenti medici: due specialisti in Medicina interna e tre in Medicina di emergenza, entrambi a tempo indeterminato. Un traguardo che, come sottolinea sui social l’assessore regionale Andrea Di Lucente, “non si registrava da moltissimi anni e rappresenta un segnale concreto di inversione di tendenza per il nostro ospedale”.

In parallelo, è stato avviato il concorso per la Direzione Sanitaria, fondamentale per assicurare stabilità organizzativa e una guida autorevole alla struttura. Sul fronte dei servizi, “grazie all’arrivo di una nuova radiologa per 38 ore settimanali e al trasferimento di un tecnico di radiologia, la Radiologia potrà funzionare sette giorni su sette, migliorando l’accesso alle prestazioni e riducendo i disagi per i cittadini”, afferma ancora Di Lucente.

L’ospedale – a detta del componente dell’esecutivo Roberti – rafforza anche il proprio organico con il rinnovo dei contratti per i medici in pensione, garantendo continuità assistenziale ed esperienza. A breve, si aggiungerà un allergologo a tempo pieno, e sarà attivata la chirurgia semplice per il day surgery. Inoltre, saranno inaugurati nuovi ambulatori: infermieristico, ecografico, per le cure palliative e per la terapia del dolore, servizi essenziali che rispondono ai bisogni reali della popolazione.

“Questi risultati concreti nascono da un lavoro silenzioso ma costante, portato avanti in questi mesi dal sottoscritto e dal presidente Roberti, con senso di responsabilità e attenzione verso il territorio”, sottolinea l’assessore di Vastogirardi. “Meno di un mese fa avevamo annunciato che a febbraio ci sarebbero state novità per il Caracciolo: passo dopo passo, stiamo dimostrando che l’impegno serio e determinato produce effetti reali per la qualità della vita della comunità dell’Alto Molise e per la sopravvivenza delle aree interne. Continuiamo su questa strada, con determinazione e responsabilità”.