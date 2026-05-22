Diritto alla mobilità: trasporto a chiamata e taxi sociale nell’area Snai, sette veicoli per trentatré Comuni

Il Comune di Agnone ha ufficialmente ritirato, presso la sede della Pasquarelli Auto di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, la nuova flotta di sette veicoli Volkswagen Crafter finanziati nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio.

I mezzi, dotati delle più avanzate soluzioni tecniche e appositamente allestiti anche per essere accessibili a persone con disabilità, saranno destinati al servizio di trasporto a chiamata e taxi sociale a beneficio dei cittadini residenti nei 33 Comuni della SNAI di cui Agnone è capofila.

L’iniziativa rappresenta un potenziamento della mobilità nei territori interni, con un occhio attento rivolto alle persone che hanno difficoltà negli spostamenti. Il servizio permetterà di migliorare l’accessibilità ai presidi essenziali e favorire lo sviluppo sociale, turistico e culturale dell’intero comprensorio.

I mezzi di trasporto saranno prenotabili attraverso chiamate telefoniche e piattaforme digitali che saranno implementate nelle prossime settimane.

Alla consegna dei veicoli erano presenti il sindaco di Agnone, Daniele Saia, il segretario generale, Maria Teresa Miraldi, il tecnico comunale Ettore Fiorito, il coordinatore SNAI Mario Di Lorenzo, Filomena Palombo di Pasquarelli Auto e diversi sindaci dei Comuni compresi nella Strategia.