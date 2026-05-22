Sospesa l’attività di uno stabilimento per la produzione di pet-food ispezionato dai Carabinieri del NAS di Pescara

In provincia dell’Aquila, i Carabinieri del Nas di Pescara, hanno ispezionato uno stabilimento attivo nella produzione di pet-food, privo di qualsiasi requisito richiesto dalla normativa vigente ed in pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali.Gli ispettori hanno individuato aree…

In provincia dell’Aquila, i Carabinieri del Nas di Pescara, hanno ispezionato uno stabilimento attivo nella produzione di pet-food, privo di qualsiasi requisito richiesto dalla normativa vigente ed in pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali.

Gli ispettori hanno individuato aree abusivamente impiegate per la lavorazione e lo stoccaggio di materie prime utilizzate nella produzione di prodotti finiti, attrezzature ed imballi che di concerto con i veterinari dell’Asl dell’Aquila, sono stati sottoposti a provvedimento interdittivo. Hanno proceduto, inoltre, al blocco ufficiale di circa 50.000 kg di sottoprodotti di origine animale, lavorati in luoghi non idonei e in difformità rispetto al piano di autocontrollo aziendale, che saranno avviati alla distruzione.

All’operatore del settore alimentare saranno contestate sanzioni amministrative pari a circa 27 mila euro, per le non conformità accertate.