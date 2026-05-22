Sventato furto d’auto nel Chietino, i Carabinieri identificano i responsabili: denunciati in stato di libertà due foggiani

Nella nottata del 17 maggio, in Francavilla al Mare (CH), località Piattelli, nei pressi dell’uscita del casello autostradale Pescara Sud-Francavilla al Mare, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno intercettato due soggetti di sesso maschile mentre tentavano di asportare un’autovettura Ford Focus di proprietà di un cittadino residente a Pescara.

I predetti, alla vista dei militari, si davano alla fuga nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce e abbandonando sul posto il veicolo con all’interno alcuni effetti personali. Sia l’auto che gli oggetti contenuti all’interno sono stati immediatamente sottoposti a sequestro.

L’articolata attività d’indagine condotta dal Comando Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare, anche grazie all’analisi serrata di tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, ha permesso di raccogliere elementi utili per l’identificazione dei due soggetti che avevano tentato di perpetrare il furto.

Nella circostanza, i militari hanno deferito in stato di libertà i due presunti responsabili uno ventinovenne e l’altro ventitreenne, entrambi provenienti dalla provincia di Foggia e già noti alle forze dell’ordine per fatti analoghi.