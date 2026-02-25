Disagio giovanile e illegalità: incontro in Prefettura con i dirigenti scolastici

Presso la Prefettura di Campobasso si è svolta oggi una riunione con i Dirigenti degli Istituti scolastici della Provincia sul tema della prevenzione dei fenomeni di illegalità e disagio giovanile, a seguito della recente circolare dei Ministri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Lattarulo, hanno partecipato, unitamente alla Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ed ai vertici delle Forze di Polizia, la Garante Regionale per i diritti della persona, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’ASRe.M., i referenti del distretto sanitario del Capoluogo ed i rappresentanti degli Ambiti Sociali di Campobasso e Termoli.

Nel corso dell’incontro particolare attenzione è stata rivolta al complesso fenomeno del disagio giovanile ed alle cause e alle modalità di manifestazione dello stesso, per individuare gli strumenti ed i percorsi finalizzati a rafforzare la risposta delle istituzioni.

Particolarmente significativi sono stati gli interventi dei Dirigenti scolastici nell’evidenziare la necessità di affrontare il complesso problema attraverso un approccio coordinato e multidisciplinare, che tenga conto dei bisogni emergenti dagli ambiti scolastici senza tuttavia trascurare le fragilità dei contesti familiari.

La riunione ha rappresentato un proficuo momento di analisi congiunta del fenomeno, costituendo un primo passo per l’individuazione di condivise linee di intervento, volte ad affrontare in modo coordinato ed efficace le situazioni di vulnerabilità che interessano il mondo giovanile.