Donazione di sangue: Avis organizza giornata dedicata alla Guardia di Finanza

La Guardia di finanza di Termoli e la locale Sezione AVIS hanno organizzato una giornata dedicata ai finanzieri, per la donazione di sangue. Nella mattinata odierna l’autoemoteca dell’Avis ha fatto tappa presso gli ormeggi della Stazione Navale consentendo alle donne ed agli uomini della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, di poter donare sangue e plasma.

Un gesto tangibile di sentimenti di generosità ed altruismo che da sempre animano i militari del Corpo.

Un sentito ringraziamento all’Avis di Termoli che ha accolto con favore e grande disponibilità l’iniziativa promossa dal Reparto Operativo Aeronavale.

L’evento odierno rafforza ulteriormente il legame tra le Fiamme Gialle e la cittadinanza e conferma la vocazione sociale e solidale della Guardia di finanza, che si pone al servizio della collettività non solo attraverso le proprie funzioni istituzionali, ma anche mettendo a disposizione personale e mezzi per il bene comune.