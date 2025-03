Dosi di cocaina e hashish destinate allo spaccio, denunciate due persone dai Carabinieri di Atessa

L’Arma dei Carabinieri intensifica ulteriormente i controlli nella città di Atessa: due denunce per spaccio di stupefacenti e tre per guida sotto l’influenza dell’alcool. Segnalata anche una giovane come assuntrice di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Atessa hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio, concentrandosi in particolare sul territorio della città di Atessa. L’attività, svolta con posti di controllo e servizi specifici condotti da diverse pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazioni Carabinieri di Atessa e Paglieta, anche nelle ore notturne, aveva l’obbiettivo di contrastare reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le violazioni al Codice della strada.

Al termine del servizio, i militari dell’Arma hanno controllato oltre 90 veicoli e più di 100 persone, elevando diverse sanzioni per infrazioni stradali, alcune delle quali particolarmente pericolose per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Tre persone sono state denunciate per guida sotto l’influenza dell’alcool, con ritiro immediato del titolo di guida, mentre un’altra è stata deferita per guida senza patente, con recidiva nel biennio. Nell’ambito degli stessi controlli, due autisti sono stati sanzionati perché guidavano autovetture sprovviste della copertura assicurativa.

Sul fronte della lotta alla droga, a seguito di mirati servizi condotti anche con l’impiego di personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia, due persone, di età compresa tra i 40 e i 30 anni, sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish destinate allo spaccio, mentre una giovane 20enne è stata segnalata come assuntrice.

L’attività di controllo straordinario conferma l’impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza del territorio e contrastare le attività illecite che minacciano l’ordine pubblico.