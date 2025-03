Finanza: il generale Greco assume il comando interregionale dell’Italia Meridionale

Nella giornata odierna, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale tra il Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli ed il Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco.

Alla presenza di numerose Autorità istituzionali intervenute presso la storica Caserma Zanzur, nonché di una folta rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle Associazioni professionali a carattere sindacale, il Generale Vito Augelli ha ceduto il comando al collega Francesco Greco, che sino a qualche giorno fa ha ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale.

Durante l’intervento di commiato il Gen. C.A. Vito Augelli, destinato a ricoprire il prestigioso incarico di Ispettore per gli Istituti d’Istruzione, ha ringraziato i Finanzieri in servizio presso le Regioni Campania, Puglia, Basilicata e Molise per i lusinghieri risultati conseguiti, nonché per l’incondizionato impegno, l’altissima professionalità e la profonda dedizione sempre dimostrati nello svolgimento delle peculiari funzioni di polizia economico finanziaria assegnate al Corpo.

Il Gen. C.A. Francesco Greco ha, quindi, rivolto il suo indirizzo di saluto alle Autorità intervenute e alle rappresentanze invitate, esprimendo la propria gratitudine per l’importante incarico assunto.

A conclusione dell’evento, il Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, ha espresso il proprio sentito riconoscimento al Generale Augelli per il proficuo lavoro svolto e ha rivolto al Generale Greco l’augurio di buon lavoro alla guida del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale.