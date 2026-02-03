Droga: 94 grammi di hashish e 8 di cocaina nascosti in casa, 57enne arrestato nel Chietino

La Polizia di Stato di Chieti, nel pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto un uomo, di 57 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per precedenti penali e pregiudizi di polizia, deteneva all’interno della propria abitazione, sita nel capoluogo, circa 94 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina, confezionati in più involucri e di diverso peso. Sono stati altresì rinvenuti uno strumento e materiale per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente ed un miscelatore.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Chieti e in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida, è stato sottoposto dagli agenti della Squadra Mobile alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.