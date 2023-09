Droni ed elicotteri per tentare di rintracciare i piccoli dell’orsa Amarena uccisa a fucilate (IL VIDEO)

Vanno avanti, senza esito per il momento, le ricerche dei piccoli dell’orsa Amarena rimasta uccisa a causa di colpi di fucile esplosi da un uomo che si è poi consegnato alle Forze dell’ordine. L’obiettivo è tentare di catturare i piccoli che in natura avrebbero poche probabilità di sopravvivere. Una vera e propria task force quella messa in campo dai Carabinieri e dai colleghi della specialità Forestale: decine di uomini a piedi, droni ed elicotteri. Secondo quanto riferito dalle autorità i piccoli sono stati avvistati, ma purtroppo non è facile prelevarli, anche perché sono troppo giovani per essere narcotizzati . I tentativi vanno avanti, soprattutto in queste ore crepuscolari.

