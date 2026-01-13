Due chili di hashish ed uno di marijuana, 17enne del Chietino finisce in manette

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante del Commissariato di Lanciano hanno tratto in arresto un ragazzo di anni 17 per detenzione ai fini di spaccio di due kg di hashish ed un kg di marijuana.
Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di un posto di controllo di polizia, l’equipaggio della Volante procedeva a fermare un’utilitaria con a bordo tre giovani. I poliziotti venivano insospettiti dal comportamento nervoso degli occupanti tanto che, da un controllo più approfondito, venivano rinvenuti addosso al conducente ed al passeggero maggiorenne piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; mentre nel bagagliaio veniva rivenuto un borsone di proprietà del minore con all’interno due kg di hashish e marijuana. Da una successiva perquisizione presso l’abitazione del minore, veniva rinvenuto un ulteriore chilogrammo di marijuana.
Pertanto, il minore veniva tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila e ristretto presso il Centro di Prima Accoglienza per Minori; mentre i due giovani maggiorenni venivano segnalati, per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, alla Prefettura di Chieti.