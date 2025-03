Due Ministri ad Agnone, rafforzate le misure di sicurezza per garantire l’ordine pubblico

Tutto pronto ad Agnone per l’inaugurazione del palazzetto dello sport che si terrà questa mattina – 26 marzo – alle ore 11:30 in località “Tiro a Segno”. La struttura è stata realizzata grazie a un intervento complessivo di 1 milione e 350 mila euro, coperto in parte dal bando “Sport e Periferie”, in parte da un finanziamento dell’amministrazione comunale e in parte dal piano “Green Communities” per l’efficientamento energetico.

Alla cerimonia, oltre ai già confermati Ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi, saranno presenti anche numerosi ospiti di rilievo del mondo sportivo. Tra questi il commissario tecnico della nazionale di volley, Ferdinando De Giorgi, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi e il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina. Parteciperanno all’inaugurazione anche diversi rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria italiana.

Proprio in ragione della presenza di Ministri della Repubblica e di tutte le altre autorità e personalità, nonché del previsto consistente afflusso di persone e visitatori, sono state rafforzate, da parte delle Forze dell’ordine, tutte le misure di controllo del territorio e di sicurezza previste.

Un incremento di pattuglie di Carabinieri della locale compagnia, al comando del maggiore Evangelista, con l’ausilio di equipaggi della territoriale dipendente di tutto il territorio dell’Alto Molise. E anche dalla Questura pentra sarà inviato personale, anche in borghese, al fine di garantire il normale e corretto svolgimento della manifestazione.