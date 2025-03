“Smart Land”, parte il progetto di cooperazione transfrontaliera per il miglioramento della mobilità sostenibile

Il Comune di Agnone annuncia l’organizzazione del Living Lab nell’ambito del Progetto di cooperazione transfrontaliera “Smart Land”, co-finanziato dal Programma Interreg IPA Sud Adriatico 2021-2027. L’incontro si terrà il 27 marzo 2025 dalle ore 9:30 alle ore 16 presso la Sala Consigliare di Palazzo S. Francesco – Via Beato Lucci.

«Le aree interne, spesso caratterizzate dall’isolamento e da carenze infrastrutturali, necessitano di

soluzioni di mobilità che favoriscano l’accessibilità e la connessione con i centri urbani e le principali aree

economiche. – spiegano dal Municipio – Attraverso il progetto “SMART LAND”, Il Comune di Agnone si propone di trasformare queste sfide in opportunità di crescita per il territorio, promuovendo soluzioni sostenibili per lo sviluppo e il miglioramento della mobilità locale, e aumentandone l’attrattività per residenti, turisti e investitori».

All’evento parteciperanno i partner internazionali del progetto: il Comune di Cettigne (Cetinje, Montenegro), UNICA Società Cooperativa (Puglia) e il Comune di Alessio (o Lezha, Albania), che

condivideranno le loro esperienze e buone pratiche. L’intervento di esperti del settore al Living Lab fornirà a tutti i partecipanti un’occasione di confronto tematico sulla mobilità sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale e su come questa possa essere utile a migliorare le dinamiche socio-economiche delle aree rurali.

Il Comune di Agnone, spiegano dagli uffici, «conferma, ancora una volta, il proprio impegno per lo sviluppo di politiche territoriali innovative e sostenibili, mettendo al centro il dialogo, la partecipazione e il confronto tra istituzioni, esperti e la Comunità locale».