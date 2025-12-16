Editoria, Ferruccio De Bortoli ad Agnone sulle tracce del primo Corriere della Sera

Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera ed ex direttore del Sole 24 Ore, ha visitato la biblioteca comunale “Baldassarre Labanca” di Agnone, custode di una rarissima prima edizione del Corriere della Sera datata 5 marzo 1876. L’occasione è stata la sua presenza in Molise per il ventennale dell’Assostampa regionale, celebrato nell’aula magna dell’Itis “Mattei” di Isernia con il convegno “Informazione e potere: cittadini informati, democrazie forti”, al fianco del giornalista di La7 Gerardo Greco.​

Accompagnato dal presidente dell’Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro, dal sindaco Daniele Saia e dal vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Amedeo Di Nucci, De Bortoli ha potuto conoscere da vicino uno dei più prestigiosi poli librari del Mezzogiorno, che conserva un patrimonio bibliografico di valore inestimabile. Tra i tesori della biblioteca spicca la storica copia del Corriere della Sera, quotidiano cofondato proprio da un agnonese, Vincenzo Labanca, allora corrispondente da Roma: un legame che rende ancora più simbolica la visita dell’ex direttore del giornale.