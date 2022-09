Elezioni, Claudio Lotito (Fi): “Campane a morto per chi ci ha preceduto”

“Voi qui in Molise avete la Fonderia Marinelli che fa suonare le campane in tutto il mondo, speriamo le faccia suonare a morto per quelli che ci hanno preceduto”.

Lo ha detto – scive l’Ansa – Claudio Lotito nel corso di una iniziativa elettorale del centrodestra che si e’ tenuta proprio all’interno della millenaria fonderia di Agnone. Il presidente della Lazio, candidato al Senato in Molise, ha attaccato quindi la delegazione parlamentare uscente: “I parlamentari molisani che erano stati eletti con il Movimento 5 stelle e con Leu in cinque anni non hanno fatto nulla, zero, anzi hanno votato mozioni contro il Molise”.

Nel suo intervento Lotito ha parlato anche della sua candidatura in Molise: “Il presidente Berlusconi, bonta’ sua, per il rapporto di amicizia che ho con lui, ha ritenuto giusto candidarmi per ridarmi quello che mi era stato tolto al Senato, strumentalmente hanno usurpato il seggio che mi spettava”.

Infine ha ribadito che in caso di elezione lavorerà per il Molise: “Io non scappo, quando saro’ investito del ruolo di rappresentanza, andro’ a tutelare gli interessi del Molise, e combattero’ fino alla morte per il riscatto di questa regione, una regione che non conoscevo ma dalla quale sono rimasto folgorato perche’ l’ho trovata bellissima, ma soprattutto sono stato affascinato dai molisani: persone vere, dignitose e rispettose”.