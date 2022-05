«Emergenza urgenza efficiente e day surgery», le richieste di Saia al commissario Toma

L’effettiva configurazione dell’ospedale di area disagiata. E’ la richiesta appena formulata dal sindaco Saia all’indirizzo del commissario Toma presente ad Agnone in Consiglio comunale. Emergenza urgenza efficiente e day surgery, ma anche laboratori specialistici, queste le richieste minime fatte dal sindaco. Senza dimenticare un reparto di lungodegenza, che è «una necessità per il territorio».

«Non siamo ciechi rispetto al cambiamento di passo che si sta registrando in campo sanitario, siamo pronti a confrontarci su queste cose, ma vogliamo che venga assolutamente garantita l’emergenza urgenza H24 non solo per i cittadini altomolisani, ma anche per quelli dell’Alto Vastese».

«In sanità non possono esserci i confini, come se ci fosse il muro di Berlino per venire ad Agnone dall’Alto Vastese. Ho sentito anche il sindaco di Castel di Sangro e quello di Isernia, per fare sistema con i tre ospedali, ma qualcosa di concreto».