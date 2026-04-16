Rappresentanza sindacale Granito Forte, eletto Carlo Troiano di Schiavi di Abruzzo

«Congratulazioni a Carlo Troiano per l’elezione nella RSU di Granito Forte, un risultato importante che premia l’impegno e la fiducia ricevuta». E’ il commento di Maria Luisa Di Guilmi, segretaria provinciale UGL del Chietino, dopo le elezioni della rappresentanza sindacale nel dito produttivo sulla fondovalle Trigno.

Carlo Troiano di Schiavi di Abruzzo

«Un sentito ringraziamento anche a tutti gli altri candidati della lista, Speranza Agostino, Menna Flora e Danilo Zocaro per il contributo dato, la partecipazione e i voti ottenuti, che rappresentano un segnale significativo di coinvolgimento e sostegno. Un grazie sincero anche ad Antonello Di Laudo, membro della commissione elettorale e a Gino Palumbo, scrutatore, per il lavoro svolto con serietà e disponibilità durante tutto il processo elettorale. Un riconoscimento particolare a Valentino Iannone, responsabile territoriale comparto ceramiche UGL, per il lavoro certosino svolto nel convogliare il consenso e sostenere con efficacia l’intero percorso. A tutti va il riconoscimento per l’impegno e la collaborazione dimostrati. – chiude la segretaria provinciale – Grazie a tutti i lavoratori per il sostegno e la fiducia accordataci».