Dissesto e isolamento: seduta del Consiglio provinciale a Castiglione Messer Marino

Si terrà martedì 21 aprile alle ore 11 nella sala consiliare del Comune diCastiglione Messer Marino il Consiglio provinciale straordinario chiesto dai sindaci del comprensorio.

Questo l’ordine del giorno: 1) comunicazioni del presidente; 2) stato di emergenza nella provincia di Chieti in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato l’Abruzzo tra il 31 marzo e i giorni successivi. Proposta del presidente. Determinazioni; 3) “Emergenza viabilità provinciale, ricognizione dei danni da eventi atmosferici (2017-2023-2026), stato degli interventi e definizione di un cronoprogramma per il ripristino delle infrastrutture”. Richiesta di convocazione urgente del Consiglio provinciale su emergenza viabilità e dissesto idrogeologico presentata con nota prot. 9086 del 09/04/2026 dal gruppo consiliare “La Provincia che vogliamo”.

«Tenere il Consiglio provinciale nel cuore dell’area disastrata dalla pioggia di inizio aprile – ha

spiegato il presidente Francesco Menna – è un segno di vicinanza con le comunità colpite dal dissesto.

A memoria d’uomo, non ricordo che sia mai stata fatta un’iniziativa di questo genere in provincia

di Chieti. Abbiamo così inteso rispondere alle tante richieste giunte dai sindaci della zona, che

invocano cura e risorse per i territori di loro competenza. Inoltre, stiamo verificando la possibilità

che la riunione si tenga in diretta streaming su Internet».