Nuove linee autobus, Agnone più accessibile per studenti di Frosolone e Trivento

Nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne “Alto Medio Sannio”, che vede Agnone come Comune capofila, è stata approvata l’attivazione di due nuove linee autobus: la tratta -Trivento-Agnone (andata e ritorno) e la tratta Frosolone-Agnone (andata e ritorno). Le…

Nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne “Alto Medio Sannio”, che vede Agnone come Comune capofila, è stata approvata l’attivazione di due nuove linee autobus: la tratta -Trivento-Agnone (andata e ritorno) e la tratta Frosolone-Agnone (andata e ritorno). Le linee saranno operate dalle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico extraurbano della Regione e saranno avviate in fase sperimentale. Le corse, pur pensate in via prioritaria per gli studenti, saranno aperte a tutti i cittadini ed entreranno in attività durante il periodo scolastico, a partire da settembre 2026, in concomitanza con la riapertura degli istituti. I nuovi collegamenti, con partenze nella prima fascia mattutina e rientri nel primo pomeriggio, consentiranno di mettere in rete centri di rilievo del territorio, agevolando in particolare gli spostamenti degli studenti.

Inoltre, su proposta dell’amministrazione comunale di Agnone, è stato dato parere favorevole dalla Regione Molise all’attivazione di una linea feriale Agnone-San Salvo-Vasto. Questo collegamento offrirà ai cittadini un accesso più semplice alla dorsale adriatica, favorendo anche gli spostamenti verso le località costiere a fini ricreativi. Gli orari sono attualmente in fase di definizione.

“Voglio ringraziare il consigliere delegato alla viabilità, Mario Petrecca, per il lavoro svolto su questi progetti. Le nuove corse – ha commentato il sindaco di Agnone, Daniele Saia – miglioreranno concretamente la qualità della vita dei cittadini, soprattutto in questo momento difficile segnato da strade interrotte a causa delle frane. Si tratta, inoltre, di un intervento strategico per il mondo scolastico: gli studenti di Frosolone e Trivento potranno scegliere gli istituti superiori di Agnone e raggiungerli con maggiore facilità. Un risultato che rafforza l’intero sistema educativo locale allargando il bacino di utenza”.