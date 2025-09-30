Energia, Di Lucente choc: “Centrale nucleare in alto Molise”. Greco: “Delirio atomico”

“Favorevole a una centrale nucleare in Alto Molise”. Lo ha detto il vice presidente della Regione e assessore alle Attività Produttive Andrea Di Lucente (Forza Italia) durante i lavori dell’ultima seduta del consiglio regionale mentre in discussione c’era l’impianto della centrale idroelettica “Pizzone II”.

A sollevare il caso è oggi il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo D’Aimmo, Andrea Greco, che pubblica sui social il video dell’intervento dell’esponente della giunta.

“Se oggi stiamo vivendo un periodo di crisi economica e sociale in questa nazione – ha affermato in aula Di Lucente – è dovuto a quello che è successo nell’1987 e cioè a quando in Italia si è deciso di bloccare il nucleare. Se oggi mi vengono a chiedere cosa ne penso di una centrale nucleare in alto Molise – ha proseguito – io rispondo ‘benissimo’, perché tanto il mio territorio sta morendo. In Spagna e anche in Francia comunità piccole come le nostre si sono salvate con le centrali nucleari perché portano lavoro e non portano distruzione”. Greco ha definito l’intervento dell’esponente del governo regionale un “delirio atomico”.