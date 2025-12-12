L’Istituzione Sinfonica Abruzzese presenta un nuovo appuntamento della 51ª Stagione dei Concerti con due esecuzioni in programma domani, 13 dicembre alle ore 18 al Ridotto del Teatro “V. Antonellini” dell’Aquila e il 14 dicembre alle ore 18 all’Auditorium del Centro Congressi Salinello Village di Tortoreto. Protagonista sarà l’Ensemble d’Archi dell’ISA guidato dal konzertmeister Ettore Pellegrino, con la partecipazione di tre prime parti dell’Orchestra dell’ISA qui in veste di solista: Silvia Colageo al flauto, Alessandro Monticelli al corno e Gianluca Sulli al clarinetto.

IL PROGRAMMA si apre con il Concerto in re maggiore per flauto, archi e basso continuo “Il cardellino” op. 10 n. 3 RV 428 di Antonio Vivaldi, uno dei vertici del repertorio flautistico barocco. Seguono il Concerto per corno e archi di Saverio Mercadante, pagina che testimonia la volontà di rinnovare la tradizione strumentale italiana dell’Ottocento e le Five Bagatelles di Gerald Finzi, tra i compositori più sensibili e lirici della tradizione britannica del XX secolo, qui proposte nella trascrizione di Lawrence Ashmore per orchestra d’archi, versione che esalta il carattere intimista, il gusto melodico e la raffinatezza armonica dell’autore. A chiudere la serata è la Serenata per archi in do maggiore op. 48 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, composta nel 1880 come omaggio spirituale a Mozart e al mondo classico. L’ascoltatore potrà così attraversare il mondo sonoro del barocco veneziano con la sua immediatezza comunicativa, l’Ottocento italiano sospeso tra tradizione melodica e rinnovamento strumentale, il Novecento inglese raffinato e intimista, e infine la grande stagione tardo-romantica russa, con la sua fusione di classicità e pathos. Ne emerge un itinerario che non è soltanto un susseguirsi di brani, ma una vera e propria esplorazione delle possibilità espressive dell’organico d’archi e della voce solistica, valorizzate dalla presenza di interpreti di alto livello che conferiscono a ciascun brano un carattere unico.

ETTORE PELLEGRINO , direttore artistico dell’ISA, sarà konzertmeister della serata. Violinista dalla carriera internazionale, svolge intensa attività concertistica in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, sia come spalla che come solista, esibendosi in Italia ed all’estero. Unisce all’attività concertistica quella di organizzatore musicale di stagioni liriche, stagioni sinfoniche, tour internazionali e festival. Ha realizzato centinaia di concerti, tournée con gruppi cameristici, opere liriche, progetti per le scuole, progetti di formazione, festival, corsi di perfezionamento musicale, progetti speciali, grandi eventi; ha inoltre suonato con numerose e prestigiose realtà musicali nazionali e internazionali tra cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, i teatri e le stagioni concertistiche di diverse città italiane. È direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e della ICO Suoni del Sud di Foggia, e docente di Violino presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila.

La campagna abbonamenti dell’ISA continua in prevendita online sul circuito CiaoTickets (https://www.ciaotickets.com/it/istituzione-sinfonica-abruzzese) e nelle rivendite autorizzate (all’Aquila: Infopoint in Piazza Battaglione Alpini).