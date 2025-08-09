Escursionista in stato di spossatezza e disidratazione, tratto in salvo dall’elisoccorso

Oggi il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo è stato impegnato in due distinti interventi di soccorso in montagna.

Primo intervento – Intermesoli (TE)

In tarda mattinata, una escursionista originaria dell’Aquila è stata colpita da un sasso riportando un sospetto trauma cranico mentre stava affrontando una escursione verso la vetta dell’ Intermesoli. La donna è stata raggiunta dall’eliambulanza del 118, con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS Abruzzo e l’equipe sanitaria, che hanno provveduto al recupero e al trasporto all’ospedale di Teramo.

Secondo intervento: Monte Cornacchia

Nel pomeriggio, sul Monte Cornacchia, nel territorio comunale di Lucoli, il CNSAS Abruzzo è intervenuto per soccorrere un uomo in evidente stato di spossatezza e disidratazione. Dopo la stabilizzazione da parte dell’equipe sanitaria e del tecnico di elisoccorso del CNSAS, il paziente è stato imbragato e recuperato mediante triangolo di evacuazione a bordo dell’eliambulanza del 118, per poi essere trasportato all’ospedale dell’Aquila.