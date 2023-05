Eures: doppio appuntamento per ricerca personale sanitario in Olanda

Prosegue la collaborazione tra Eures Abruzzo e Eures Olanda per la ricerca di personale specializzato per opportunità di lavoro in campo sanitario e para sanitario all’estero. La prossima settimana sono previsti due appuntamenti organizzati con il supporto degli uffici Placement dell’Università “D’Annunzio” Chieti-Pescara e dell’Università di Teramo.

Si parte lunedì 22 maggio alle ore 10 per la ricerca di tirocinio e lavoro per infermieri e professioni sanitarie in Olanda. L’appuntamento è all’Università “D’Annunzio” – Scuola di medicina e scienza della salute – presso il Campus di Chieti. Durante l’incontro si terrà una presentazione del progetto Eures Targeted mobility scheme (TMS) per tirocini e lavoro nell’Unione europea, che supporta la mobilità UE con servizi personalizzati di assistenza per l’inserimento lavorativo e l’erogazione di benefit finanziari sia per i candidati che per i datori di lavoro ed una presentazione di “Vivere e Lavorare in Olanda” con le opportunità di lavoro e tirocinio nel settore infermieristico e sanitario.

Il secondo appuntamento è previsto per martedì 23 maggio alle ore 9,30 presso il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università di Teramo al Campus Ruggero Bortolami – Polo Piano d’Accio. L’evento è rivolto a medici veterinari, ma sarà l’occasione per conoscere ed approfondire le opportunità di tirocinio ed inserimento lavorativo per altri profili professionali nel settore veterinario in Olanda. Per candidarsi, solo per questo evento, caricare il CV in lingua inglese al seguente link https://forms.gle/9J6WHADFVUowTDtT8 in alternativa, si consiglia di portarlo stampato il giorno dell’evento.