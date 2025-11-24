Farmacista di paese: premiato il Dottor Venturo per i quaranta anni di servizio a Rosello

Presso l’Aula Magna dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Chieti ha conferito un riconoscimento al Dott. Gaspare Venturo, per celebrare i suoi 40 anni di ininterrotto servizio come farmacista titolare della farmacia di Rosello, con attività estesa anche al comune di Roio del Sangro.

Il riconoscimento è stato accompagnato dalla seguente motivazione ufficiale: “Per la dedizione e la competenza nella professione di Farmacista esercitata con responsabile quotidiano impegno, quale insostituibile contributo alla tutela della salute della collettività.”

Il Dott. Gaspare Venturo in pensione dallo scorso anno, è stato il farmacista del suo paese, un farmacista rosellano al servizio della propria comunità, sempre vicino alle persone, ai bisogni, alle emergenze, con professionalità e spirito di servizio.

«Come comunità di Rosello, vogliamo condividere con affetto questo momento toccante, riconoscendo Gaspare non solo un professionista, ma una figura familiare, parte integrante della nostra storia e della nostra quotidianità. – commenta il sindaco Alessio Monaco – Questo premio è anche il nostro: il tributo a chi ha scelto di restare e servire il proprio paese».