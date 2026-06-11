Fiocco rosa in casa Longo-Latino, è arrivata la piccola Sofia, nata questa mattina alle ore 11,51 presso l’ospedale “San Pio” di Vasto. Un augurio speciale, attraverso il nostro giornale, alla piccina appena arrivata, alla mamma Tiziana, al papà Andrea, e a tutti i parenti, dagli amici «che vi vogliono bene». Auguri anche dalla redazione de l’Eco.
Fiocco rosa in casa Longo-Latino, è arrivata la piccola Sofia
Fiocco rosa in casa Longo-Latino, è arrivata la piccola Sofia, nata questa mattina alle ore 11,51 presso l'ospedale "San Pio" di Vasto. Un augurio speciale, attraverso il nostro giornale, alla piccina appena arrivata, alla mamma Tiziana, al papà…
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