Taglio guardie mediche, sospensiva del Tar: gli atti determinano un «significativo impatto sull’effettiva accessibilità alle cure territoriali»

Accolto il ricorso contro la riforma del Servizio di Continuità assistenziale (ex Guardie Mediche), con chiusura delle sedi attuali, tra cui Torella del Sannio. «Abbiamo ottenuto la sospensiva e a novembre avremo udienza di merito» è quanto comunica…

Accolto il ricorso contro la riforma del Servizio di Continuità assistenziale (ex Guardie Mediche), con chiusura delle sedi attuali, tra cui Torella del Sannio. «Abbiamo ottenuto la sospensiva e a novembre avremo udienza di merito» è quanto comunica il sindaco di Torella del Sannio, Gianni Meffe. «Venti Sindaci insieme hanno dimostrato che solo l’unione ci permette di opporci alle fredde decisioni romane. chiude il primo cittadino – Un ringraziamento agli avvocati Salvatore Di Pardo e Katia Palladino che hanno curato i ricorsi».

«Considerato, nondimeno, che nella vicenda, è ravvisabile la sussistenza di un concreto e attuale periculum in mora, ricollegabile al significativo impatto che gli atti impugnati determinano sull’effettiva accessibilità alle cure territoriali in favore della popolazione dei comuni ricorrenti» si legge nella ordinanza del Tar. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) pronunciandosi sull’istanza cautelare, accoglie la domanda e, per l’effetto, dispone la sospensione interinale dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. Fissa, per la discussione del ricorso nel merito, l’udienza pubblica del 4 novembre del 2026.