Movimentazione illecita di alveari in Calabria e l’aethina tumida arriva anche nel Lazio: scattano le misure di contenimento

La Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozione della Salute e Prevenzione, Ufficio Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha emanato le "Misure preliminari per il contrasto e la diffusione di Aethina Tumida nel territorio regionale". Gli uffici…

La Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozione della Salute e Prevenzione, Ufficio Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha emanato le “Misure preliminari per il contrasto e la diffusione di Aethina Tumida nel territorio regionale“.

Gli uffici di competenza hanno reso noto che “In data 2 giugno 2026 il Servizio Veterinario della ASL di Latina è stato allertato della presenza di coleotteri riferibili ad Aethina Tumida all’interno di un’arnia ubicata in una pertinenza di un apicoltore sita a Gaeta località Pontone. Tale arnia proveniva dalla regione Calabria, a seguito di una movimentazione illecita avvenuta in data 31 maggio 2026 e l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana, con rapporto di prova n. 2331272 del 04.06.2026, ha trasmesso la conferma dell’identificazione, mediante microscopia ottica, del coleottero Aethina tumida, in campione prelevato presso l’arnia ubicata in Gaeta località Pontone”.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano nazionale sorveglianza Aethina tumida e Tropilaelaps – anno 2026, i Servizi Veterinari delle ASL di Latina e Frosinone hanno provveduto a bloccare sul Sistema informativo Vetinfo gli stabilimenti ricadenti nella zona di protezione di 20 Km localizzati nei seguenti Comuni:

Provincia di Latina

CAMPODIMELE, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO, SANTI COSMA E DAMIANO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA

Provincia di Frosinone

AUSONIA, CASTELNUOVO PARANO, CORENO AUSONIO, ESPERIA, PONTECORVO

https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/api/aethina-thumida/2026/figura-3-lazio.pdf

Inoltre, il Ministero della Salute, nel “Dispositivo dirigenziale recante misure di sorveglianza e controllo di Aethina tumida nella Regione Lazio”, conferma che nella zona di protezione è posto il divieto di uscita dei seguenti prodotti: api mellifere; bombi; sottoprodotti dell’apicoltura non trasformati; attrezzature apistiche; prodotti dell’apicoltura, in favo, destinati al consumo umano.

Tale dispositivo rimane in vigore fino al 31.12.2026 e potrà essere modificato sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica.