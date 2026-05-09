Fermano auto sospetta, alla guida un latitante: scattano le manette

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. L'intervento è scaturito da una segnalazione, da parte di un cittadino,…

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’intervento è scaturito da una segnalazione, da parte di un cittadino, pervenuta alla Centrale Operativa riguardante la presenza sul territorio di un’autovettura già collegata a precedenti episodi di truffa consumati ai danni di persone anziane. I militari hanno intercettato e fermato il veicolo, lungo la SS 85, a bordo si trovava un soggetto, originario della Campania, che è risultato essere il destinatario del provvedimento restrittivo.

A seguito del controllo e della perquisizione, i Carabinieri hanno riscontrato che l’uomo guidava l’auto pur non avendo mai conseguito la patente di guida, deteneva un coltello a serramanico e esibiva ai militari la propria carta d’Identità elettronica (C.I.E.) alla quale era stato asportato il microchip.

Pertanto, il soggetto è stato immediatamente tratto in arresto in esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziari e contestualmente è stato deferito alla Procura della Repubblica di Isernia per falsità materiale commessa dal privato in quanto aveva manomesso la carta d’identità, e porto abusivo di armi, nonché sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

L’episodio dimostra, ancora una volta, l’importanza della sinergia tra i cittadini e i presidi dell’Arma dei Carabinieri presenti sul territorio provinciale, ai quali potranno sempre segnalare qualsiasi situazione di pericolo, trovando un immediato riscontro dai militari impegnati nei servizi che vengono svolti quotidianamente per il controllo del territorio.