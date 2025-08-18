Ferragosto sicuro: tre segnalati per droga e sulle strade sanzioni per oltre quattromila euro

Un Ferragosto sereno e senza criticità grazie all’intensa attività di prevenzione e controllo messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Bojano. Durante il weekend, i militari – supportati dalle Stazioni dipendenti e dal Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) – hanno presidiato il territorio in linea con le direttive impartite dal Comando Provinciale di Campobasso e dalla Prefettura.

Controlli e prevenzione

Le pattuglie sono state impegnate lungo le principali arterie stradali, nei luoghi di maggiore affluenza e nelle aree di aggregazione più frequentate. Nel corso delle attività, tre soggetti del posto sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e segnalati alla Prefettura di Campobasso. Oltre 350 le persone controllate, elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada per oltre 4000 euro, 7 le patenti ritirate e 40 i punti decurtati.

Servizi di ordine pubblico per gli eventi

Oltre ai controlli mirati, i Carabinieri hanno assicurato una presenza costante nei numerosi eventi organizzati nei comuni e nelle contrade della giurisdizione, che nel fine settimana hanno richiamato centinaia di turisti e avventori anche dai paesi limitrofi. I servizi di ordine pubblico predisposti hanno permesso lo svolgimento delle manifestazioni in piena sicurezza, senza registrare disordini o situazioni di pericolo.



Un bilancio positivo

L’impegno e la professionalità dei militari hanno garantito un Ferragosto sicuro, prevenendo situazioni di rischio e offrendo alla comunità un clima di legalità e serenità. L’esito complessivo dei controlli è stato positivo: nessun episodio di rilievo, ma una presenza costante e rassicurante sul territorio.

L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Bojano proseguirà anche nei prossimi giorni con la stessa intensità, per continuare a tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dei tanti visitatori che animano il territorio molisano in questo periodo dell’anno.