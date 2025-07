Festival del Sarà: presentazione del libro intervista “Molise a due voci.  Tra denuncia e speranza”

A Termoli si è conclusa la terza tappa della decima edizione del Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro, dal titolo “Incognita occidentale. Democrazia. Economia. Libertà” con la presentazione in anteprima del libro-intervista “Molise a due voci. Tra denuncia e speranza” di Antonello Barone eLino Del Cioppo, edito da Ianieri Editori.

Il Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro si è concluso con la presentazione del libro intervista “Molise a due voci. Tra denuncia e speranza” nel quale Antonello Barone dialoga con Lino Del Cioppo, CEO di Key Partner. Nell’introduzione del libro Barone presenta i numeri della demografia, dell’economia, della società, dei servizi pubblici. Numeri che dicono che il Molise potrebbe presto perdere la sua autonomia regionale. Ma poi attraverso il racconto dell’esperienza imprenditoriale di Del Gioppo, grazie alle risposte alle sollecitazioni dell’intervista, si spazio il sentimento della speranza che anima l’imprenditore e che invita tutti a non desistere.

Sinossi

In un viaggio tra denuncia e speranza, Molise a due voci esplora le sfide e le opportunità di una regione che rischia di scomparire, ma che può ancora reinventarsi. Attraverso l’intervista a Lino Del Cioppo, imprenditore molisano di successo, il libro racconta il coraggio di tornare alle radici, di investire in un territorio spesso dimenticato, e di trasformare la provincia in un laboratorio di innovazione e crescita. Dalla crisi demografica alla fuga dei giovani, dalla sanità in difficoltà alla mancanza di infrastrutture, il Molise diventa il simbolo di un Sud Italia che cerca riscatto. Ma non è solo un racconto di problemi: è una guida pratica per chi vuole tornare, investire e costruire un futuro diverso. È un invito all’invasione, alla scoperta di una terra che ha ancora tanto da offrire. Con uno sguardo lucido e appassionato, Antonello Barone e Lino Del Cioppo ci conducono in un dialogo che intreccia storie personali, analisi economiche e visioni di sviluppo. Un libro che parla di radici, di comunità e di un futuro possibile. Perché il Molise non è solo una regione: è una sfida, un’opportunità, un sogno da realizzare.

Antonello Barone è un professionista in public affairs e comunicazione politica, istituzionale e ambientale. Ha ideato e dirige il Festival del Sarà – Dialoghi sul futuro, evento che ogni anno riunisce in riva all’Adriatico menti illuminate per ragionare sul futuro dell’Occidente. Ha avuto l’opportunità di intervistare “faccia a faccia” molti protagonisti del dibattito pubblico nazionale, tra cui Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Pier Ferdinando Casini, Alec Ross.

Lino Del Cioppo è un imprenditore italiano di origini molisane, laureato in Economia e con un Executive Mba. Ha iniziato la sua carriera lavorando per tre anni nel settore dell’integrazione dei sistemi in una multinazionale. Successivamente è entrato a far parte di un gruppo italiano dove, dopo aver ricoperto il ruolo di Business Unit Manager e aver lavorato a progetti nazionali e internazionali, è diventato amministratore delegato all’età di poco più di 30 anni. Nel 2010, Del Cioppo ha co-fondato Key Partner – di cui è socio di maggioranza –, una società italiana indipendente specializzata nella trasformazione digitale, nella cybersecurity e nella consulenza strategica. Dal 2010 è alla guida dell’azienda come presidente e amministratore delegato. La società ha registrato una crescita significativa, raggiungendo un fatturato di 23 milioni di euro nel 2024 e contando circa 300 dipendenti distribuiti tra le sedi di Roma, Milano e Termoli. Nel 2022, Key Partner ha effettuato la sua prima acquisizione, rilevando il 100% di Operations Management Team, una società fondata all’interno del dipartimento di Ingegneria dell’Impresa dell’Università di Tor 62 profilo di lino del cioppo Vergata. Questa operazione ha permesso a Key Partner di rafforzarsi nell’ambito della consulenza manageriale. Del Cioppo ha inoltre promosso l’espansione di Key Partner nel Sud Italia, inaugurando a Termoli l’Intelligent Automation Hub, una struttura dedicata ad accelerare i processi di automazione nelle imprese. Ha anche stretto una partnership con l’Università del Molise per individuare e formare giovani talenti locali, contribuendo allo sviluppo del territorio. Oltre al suo impegno in Key Partner, nel 2016 Del Cioppo ha fondato We20, una società specializzata nell’organizzazione di eventi. Sul territorio l’azienda di Del Cioppo promuove iniziative culturali (il Festival del Sarà-Dialoghi sul futuro) e legate alla tutela e protezione ambientale del pianeta (Plastic Free Onlus). Nel 2021 Del Cioppo sposta il suo baricentro personale a Termoli.