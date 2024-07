Fiamme dentro l’abitacolo, in azione i Vigili del fuoco

In mattinata una squadra Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta in via Croce (zona CEP) per un principio di incendio divampato all’interno di un’autovettura. Solo spavento per l’occupante dell’auto che ha lanciato l’allarme contattando la sala operativa del 115 appena si è accorto di quanto stesse accadendo. Danni limitati subìti dalla piccola vettura grazie al repentino intervento dei Vigili del fuoco. Le cause del principio di incendio sono ancora da accertare.

