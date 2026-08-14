Cocaina a bordo dell’auto e nascosta in casa, scattano le manette per un 42enne pregiudicato

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Avezzano hanno arrestato in flagranza un 42enne per il reato di “detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”. L’arresto è scaturito durante un controllo stradale effettuato…

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Avezzano hanno arrestato in flagranza un 42enne per il reato di “detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”. L’arresto è scaturito durante un controllo stradale effettuato nella serata di ieri nel capoluogo marsicano, quando i Carabinieri hanno notato transitare un’utilitaria condotta da un soggetto già noto alle forze dell’ordine.

Dopo averlo fermato, percependo l’agitazione del conducente, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo ispezionando il veicolo e rinvenendo, occultati in un doppio fondo appositamente ricavato nell’abitacolo, circa 3 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione condotta presso il domicilio dell’uomo ha permesso di rinvenire un’analoga quantità della medesima sostanza stupefacente, materiale vario per il confezionamento in dosi ed una somma di denaro contante pari a circa 3.000 Euro.

La cocaina è stata sequestrata, al pari della somma di denaro, ritenuta essere il provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Avezzano, l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del provvedimento di convalida.