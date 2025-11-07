Fibra di nuovo down nei vari centri dell’Alto Vastese, utenti esasperati e uffici bloccati

A distanza di pochi giorni da un perdurante guasto, poi risolto, la fibra è nuovamente down nell’Alto Vastese. Da Schiavi di Abruzzo a scendere nei vari centri dell’entroterra montano la rete internet veloce è bloccata dalle prime ore della mattinata di oggi. Disagi per gli utenti che utilizzano la connessione per lavoro e gli uffici pubblici, come quelli di Poste Italiane ad esempio, bloccati perché con il terminale off line non è possibile eseguire alcuna operazione.

