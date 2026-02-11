Finanza: il generale di corpo d’armata Fabrizio Cuneo in visita al comando regionale Abruzzo

Il Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo, Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, si è recato in visita presso la Caserma “M.A.V.M. S. Ten. Tito Giorgi”, sede del Comando Regionale Abruzzo dove è stato accolto dal Comandante Regionale Generale di Brigata Fabio Massimo Mendella, dai Comandanti di tutti i reparti abruzzesi, da una rappresentanza di militari e dagli organismi affiancati per la rappresentanza militare. Presente anche una delegazione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il Comandante Interregionale ha rivolto al personale dipendente parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i traguardi sinora ottenuti nei diversi obiettivi strategici affidati alle Fiamme Gialle abruzzesi sottolineando l’importanza di indirizzare l’attività dei Reparti dipendenti verso il contrasto alle manifestazioni criminali più pervasive che, specie nell’attuale delicato momento di congiuntura economica, ledono in più elevata misura gli interessi dell’Erario. Ha inoltre richiamato il prezioso apporto fornito dalle componenti specialistiche presenti in Abruzzo.

Successivamente, il Generale Mendella ha illustrato alla presenza dei Comandanti Provinciali e del Reparto Operativo Aeronavale, le peculiarità del contesto territoriale ed economico ed il dispositivo operativo regionale messo in atto sulla circoscrizione regionale abruzzese, illustrando le strategie d’intervento attuali e future indirizzate a colpire quei fenomeni illeciti che danneggiano l’economia sana e compromettono le prospettive di ripresa.

Al termine della visita, il Generale Cuneo ha voluto salutare le massime Autorità locali tra cui il Presidente della Giunta Regionale Abruzzo Marco Marsilio, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila Alessandro Mancini, con il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila Alberto Sgambati, il Prefetto di L’Aquila Vito Cusumano e il Sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, ai quali ha rivolto parole di gratitudine per la vicinanza reciproca nella collaborazione Istituzionale.