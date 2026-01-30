Finanza: il prefetto Carnevale in visita al comando provinciale di Pescara

Il Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale è stato accolto dal Comandante Provinciale, il Col. t.SPEF Giuseppe Lopez e dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Col. Matteo Guerra, insieme ai Comandanti ed ai responsabili delle articolazioni dei Reparti dipendenti.

Dopo gli onori di rito, il Comandante Provinciale ed il Comandante del ROAN hanno tenuto un briefing incentrato sul dispositivo di controllo e contrasto predisposto dal Corpo nella Provincia di Pescara e la sua proiezione aeronavale a livello anche extra-regionale.

Il Colonnello Lopez ha posto in particolare risalto le peculiarità e le potenzialità dell’assetto organizzativo strutturato in provincia, incentrato sul controllo economico del territorio, sulla piena e costante collaborazione con tutte le Istituzioni locali, dalla Prefettura, all’Autorità Giudiziaria e alle altre Forze di Polizia, nonché sull’attenzione alle esigenze di sicurezza della cittadinanza.

Il Colonnello Guerra ha valorizzato il ruolo di unica forza di polizia a mare deputata ad individuare, prevenire e contrastare qualsiasi minaccia all’ordine e alla sicurezza pubblica in mare in stretto coordinamento con la componente territoriale ed investigativa del Corpo. Attività svolte anche in chiave preventiva con la costante presenza dei mezzi aeronavali lungo le coste abruzzesi e molisane ed il concorso nelle attività di soccorso in mare ed in montagna.

Il Prefetto ha, poi, visitato la Sala Operativa del Comando Provinciale apprezzando i sistemi tecnologici che vigilano sul territorio e a mare, per intercettare situazioni che richiedono l’intervento delle pattuglie o per corrispondere alle richieste dei cittadini, che si rivolgono al numero di pubblica utilità della Guardia di finanza, il “117”.

Nel corso della visita, il Prefetto ha rivolto parole di apprezzamento a tutti i finanzieri, elogiando l’impegno delle Fiamme Gialle nel garantire la legalità economico-finanziaria.