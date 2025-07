Finanza: via al piano di potenziamento dei servizi di vigilanza del Roan

Ha preso avvio il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva nelle località a più alta vocazione e densità turistica, con il rischieramento di unità navali disposto dal Comando Generale della Guardia di finanza e attuato in ambito locale dal Reparto Operativo Aeronavale di Termoli, in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero dell’Interno.

Il piano ha avuto inizio nei fine settimana di giugno, con una presenza continuativa nei mesi di luglio e agosto da parte delle Unità navali della Guardia di Finanza della Stazione Navale di Termoli, con l’obiettivo di intensificare le attività di vigilanza e presidio nell’Arcipelago delle Isole Tremiti e di garantire il ruolo di prevenzione generale dell’ordine e sicurezza pubblica in mare affidato al Corpo.

In tale ambito le unità navali hanno già effettuato numerose attività di sorveglianza anche ai fini della sicurezza della navigazione in chiave preventiva, con controlli finalizzati a verificare che le imbarcazioni presenti nell’Arcipelago Diomedeo e nella zona costiera molisana di competenza, abbiano a bordo i previsti mezzi di salvataggio, le dotazioni di sicurezza, la regolare documentazione prevista per l’attività di navigazione, nonché l’idoneità dei titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica in relazione al tipo di unità impiegata. Nel caso di regolarità del controllo viene rilasciato un “bollino blu” e questo al fine di evitare, di massima, la reiterazione dei controlli alle imbarcazioni da diporto.

Nel corso delle predette attività, sono state monitorate oltre 190 unità navali e oltre 440 persone, ma dai controlli eseguiti sono anche scaturite numerose irregolarità, sono stati infatti elevati nel contempo 34 verbali per violazioni al Codice della Nautica da diporto a fronte comunque di una rilevante maggioranza di utenti perfettamente in regola.

L’azione della Guardia di finanza, mediante la componente navale si pone come fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue, a tutela del cittadino e dell’economia legale, mantenendo un’operatività 24 ore su 24 tutto l’anno.