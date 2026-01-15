Finestre digitali sul “tetto” dell’Alto Vastese: attivata la quarta webcam che punta a sud

Altra chicca tecnologica firmata Giampaolo Di Biase e Antonello Pinnella a Schiavi di Abruzzo. Da qualche ora sul sito www.giampaolodibiase.it è attiva una nuova finestra digitale dall’Alto Vastese, che sarebbe meglio chiamare Alto Sannio. La nuova webcam è stata installata grazie alla disponibilità e al contributo del “Il Rifugio Dei Lupi“, noto ristorante e braceria di Roberto Amicone, ai piedi (1190 mslm) del Monte Pizzuto (1290 mslm) a Schiavi di Abruzzo (CH).

La nuova webcam, la quarta attivata in paese, punta in direzione sud. «Oltre che per gli affezionati del ”tetto” dell’alto Vastese, – spiega Giampaolo Di Biase – sarà di sicuro interesse per gli appassionati di meteorologia andandosi ad affiancare alle altre tre webcam e alla stazione meteorologica già presenti in paese. Colgo l’occasione per ringraziare Antonello per il supporto tecnico-informatico e tutte le attività che hanno e continuano a sponsorizzare le installazioni e mi permettono di fornire un servizio e dare un po’ di visibilità al nostro territorio».

La visualizzazione delle immagini delle quattro webcam è possibile da qui.