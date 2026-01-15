Gestì i soccorsi del naufragio di “Costa Concordia”, l’ingegnere Cuzzocrea direttore regionale dei Vigili del fuoco del Molise

L’ingegnere Fabio Leandro Cuzzocrea, dirigente generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è stato nominato e dunque assume l’incarico di direttore regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Molise per il prossimo biennio.

Nato a Reggio Calabria nel 1968, esperto sommozzatore con laurea in ingegneria civile indirizzo trasporti. Tra i tanti incarichi di vertice ricoperti nel corso della carriera, il neo direttore regionale del Molise ha gestito e coordinato le operazioni di soccorso in seguito al naufragio della nave “Costa Concordia” al largo dell’Isola del Giglio. Il direttore Cuzzocrea partecipò attivamente alle operazioni immergendosi insieme agli altri sommozzatori al suo comando, per soccorrere i superstiti e recuperare le vittime. Ha partecipato a diverse emergenze nazionali tra le quali il sisma in Molise nel 2012 e quello in Abruzzo nel 2009. L’assunzione del comando del nuovo direttore regionale avverrà il prossimo 2 febbraio.

a cura di Francesco Bottone