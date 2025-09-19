Finto Carabiniere aggredisce e rapina coppia di anziani, denunciato insieme ad un complice

I Carabinieri della Compagnia di Popoli sono intervenuti in Via Galileo Galilei, a Popoli Terme (PE), a seguito di una truffa ai danni di due anziani coniugi, degenerata poi in rapina impropria. Un giovane, spacciandosi per Carabiniere in borghese, si è introdotto nell’abitazione, sottraendo gioielli e oggetti preziosi. Per garantirsi la fuga ha poi aggredito le vittime, che hanno riportato lievi lesioni.

L’immediato intervento dei militari e la successiva attività investigativa hanno consentito di raccogliere in breve tempo importanti riscontri. Grazie all’analisi puntuale delle immagini di videosorveglianza e alla ricostruzione dei movimenti di un’autovettura sospetta, gli investigatori sono riusciti a individuare la rete di noleggi e sub-noleggi utilizzata per agevolare il reato.

Le successive indagini, hanno portato all’identificazione dei presunti autori (un 37 enne ed un 20enne, entrambi di origine Campana) della truffa-rapina, già noti alle forze dell’ordine, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pescara.