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Sbanda e si schianta in galleria, ma ne esce illeso. Vigili del fuoco in azione sulla fondovalle Trignina

Questa mattina poco prima delle ore 9, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla statale 650 Trignina, all’interno della galleria “Sella Venditto”. Un automobilista ha perso il controllo della propria vettura ed è andato…

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Questa mattina poco prima delle ore 9, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla statale 650 Trignina, all’interno della galleria “Sella Venditto”.

Un automobilista ha perso il controllo della propria vettura ed è andato a sbatte contro le pareti della galleria.

Per fortuna solo tanto spavento, ma nessuna seria conseguenza. Sul posto si è recata e ha operato la prima partenza di Isernia, che ha messo in sicurezza la vettura.

Intervenuti, per quanto di competenza, anche Carabinieri del Norm di Isernia e il soccorso stradale.

L’incidente autonomo sul territorio comunale di Pescolanciano.

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