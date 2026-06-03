Radicalmente Festival e nuova visual identity di Castel del Giudice, venerdì la presentazione alla stampa

Il Comune di Castel del Giudice e il Centro Studi Casa Frezza annunciano la conferenza stampa di presentazione della 4° edizione di Radicalmente Festival, dedicata alla cultura, con grandi nomi del giornalismo e della letteratura. Durante la conferenza stampa sarà presentata,…

Il Comune di Castel del Giudice e il Centro Studi Casa Frezza annunciano la conferenza stampa di presentazione della 4° edizione di Radicalmente Festival, dedicata alla cultura, con grandi nomi del giornalismo e della letteratura. Durante la conferenza stampa sarà presentata, inoltre, per la prima volta, la nuova visual identity di Castel del Giudice.

Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 10:30

Sala Gialla, Provincia di IserniaVia Giovanni Berta, 189 – Isernia

A svelare il programma e tutte le novità sul festival, oltre al progetto di visual identity, che si collocano nell’ambito del percorso di rigenerazione culturale e sostenibile che coinvolge Castel del Giudice come come simbolo della rinascita delle aree interne dell’Appennino in un laboratorio vivo di riflessione sui temi portanti della contemporaneità, saranno:

Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice

Luciana Petrocelli, direttrice artistica di Radicalmente e consigliera comunale

Rosita Levrieri, RUP Bando Borghi – Linea A – PNRR

Michela Lombardi, graphic designer

Elisabetta Gizzi, ingegnera dell’Ufficio di Rigenerazione