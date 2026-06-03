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mercoledì 3 Giugno 2026
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Auguri

Trenta candeline per il maestro Pasquale Masciotra di Agnone, buon compleanno

In questo giorno speciale, attraverso l'Eco, giungono al Maestro Pasquale Masciotra di Agnone i più cari auguri per il suo trentesimo compleanno dai genitori, dalle sorelle, i nonni e gli amici. Auguri per questo traguardo importante anche dalla…

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In questo giorno speciale, attraverso l’Eco, giungono al Maestro Pasquale Masciotra di Agnone i più cari auguri per il suo trentesimo compleanno dai genitori, dalle sorelle, i nonni e gli amici. Auguri per questo traguardo importante anche dalla redazione de l’Eco.

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