In questo giorno speciale, attraverso l’Eco, giungono al Maestro Pasquale Masciotra di Agnone i più cari auguri per il suo trentesimo compleanno dai genitori, dalle sorelle, i nonni e gli amici. Auguri per questo traguardo importante anche dalla redazione de l’Eco.
Trenta candeline per il maestro Pasquale Masciotra di Agnone, buon compleanno
In questo giorno speciale, attraverso l'Eco, giungono al Maestro Pasquale Masciotra di Agnone i più cari auguri per il suo trentesimo compleanno dai genitori, dalle sorelle, i nonni e gli amici. Auguri per questo traguardo importante anche dalla…
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