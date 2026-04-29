Fiocco azzurro in casa Colella-Florio di Trivento, la cicogna ha portato il piccolo Leonardo

Fiocco azzurro in casa Colella-Florio di Trivento, dove per la gioia di mamma Arianna e papà Giuseppe è nato Leonardo Colella venuto al mondo all’ospedale San Pio di Vasto. Dalla giovane coppia di genitori un ringraziamento speciale va…

Fiocco azzurro in casa Colella-Florio di Trivento, dove per la gioia di mamma Arianna e papà Giuseppe è nato Leonardo Colella venuto al mondo all’ospedale San Pio di Vasto. Dalla giovane coppia di genitori un ringraziamento speciale va alla dottoressa Annalidia Sammartino di Agnone, che ha seguito fin dall’inizio tutto nei minimi dettagli, e a tutto il reparto di Ginecologia.

Una gioia immensa per tutta la famiglia nonni, zii, cugini e amici tutti ai quali vanno gli auguri della nostra redazione.