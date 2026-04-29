Sanità: avviso interno Asrem per sostituzione direttore della Medicina dell’ospedale di Agnone

Prosegue l’attività di riorganizzazione dei quadri dirigenziali dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Con la delibera n. 697 del 27 aprile 2026, firmata dal Direttore Generale Giovanni Di Santo, l’ASReM ha ufficialmente indetto un avviso interno per il conferimento di un incarico di sostituzione di Direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna del presidio ospedaliero di Agnone.

«Il provvedimento si è reso necessario per garantire la piena operatività e la continuità assistenziale del reparto, assicurando una guida stabile e qualificata per il presidio alto-molisano. – spiegano dall’azienda sanitaria del Molise – L’avviso è rivolto ai dirigenti medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in servizio presso le Strutture Complesse di Medicina Interna dell’ASReM. La procedura, conforme al CCNL dell’Area Sanità (triennio 2019-2021), mira a individuare una figura professionale in grado di assolvere alle funzioni di direzione della struttura».

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza, corredata dai curricula professionali datati e firmati e dalla documentazione pertinente, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: asrem@pec.it.

Il bando integrale e i relativi allegati saranno consultabili sul portale web istituzionale dell’Azienda Sanitaria (www.asrem.molise.it) nella sezione “AREA DIPENDENTI – AVVISI”.