Fiocco rosa ad Agnone: è nata la piccola Amanda Sammartino-Marinelli

Festa grande in casa Sammartino-Marinelli, ad Agnone. Nella notte, alle ore due, presso l’ospedale San Pio di Vasto, la cicogna ha fatto una visita speciale portando con sé la bellissima Amanda, accolta con immensa gioia dai suoi genitori, mamma Adele e papà Pierpaolo. Un momento di grande emozione che riempie di felicità tutta la famiglia.

Ai genitori, ai nonni e a tutti i familiari giungano i più sentiti e affettuosi auguri da parte della redazione de l’Eco online, con l’auspicio di una vita ricca di amore, salute e sorrisi per la piccola Amanda.

