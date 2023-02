Foibe ed esodo Giuliano Dalmata, il 17 febbraio il convegno a Campobasso

Si terrà venerdì 17 febbraio a Campobasso, alle ore 10:30, presso l’auditorium della Fondazione Molise Cultura il convegno organizzato dal Coordinamento regionale dell’Unione degli Istriani, guidato da Gianni Meffe, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine dei Giornalisti del Molise.

Con il convegno di venerdì prossimo continuiamo il percorso di sensibilizzazione iniziato l’anno scorso con la mostra sulle Foibe e l’Esodo, ospitata sempre dalla Fondazione Molise Cultura, a cui va ancora una volta il nostro ringraziamento, e che ha attirato l’attenzione di molti cittadini. Il convegno del 17 febbraio, spiega il rappresentante dell’Unione degli Istriani in Molise Gianni Meffe, sarà un momento di confronto e crescita importante per non dimenticare una delle pagine più drammatiche della nostra storia e per contrastare i tentativi di “occultamento storico” che non sembrano voler diminuire, anche grazie ai silenzi di troppi. Un convegno che vedrà un’ importante partecipazione del mondo della scuola, grazie alla sensibilità e alla disponibilità dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Dirigente Titolare, la Dottoressa Anna Paola Sabatini, che ringraziamo per aver condiviso l’iniziativa permettendoci di rivolgerci a quel mondo dei giovani che rappresenta il nostro futuro.

Il convegno, che vedrà la partecipazione anche dell’Onorevole Elisabetta Lancellotta, del Senatore Costanzo Della Porta e del Presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, potrà contare su due importanti relatori come il Senatore Roberto Menia, padre della Legge che istituisce il Giorno del Ricordo e autore del libro “10 Febbraio, dalle Foibe all’esodo”, e il Dott. Emanuele Piloni, Coordinatore dell’Unione degli Istriani per la Regione Marche e grande studioso dei fatti che hanno interessato il nostro confine orientale dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Una qualità dell’evento, conclude Meffe, riconosciuta anche dall’Ordine dei Giornalisti che ha accreditato l’evento come corso formativo per i suoi iscritti. Una condivisione importante per la quale mi preme ringraziare il Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, il Professore Vincenzo Cimino, e che permetterà di avere in sala anche un nutrito numero di professionisti.

L’evento è gratuito e l’accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza della sala, il cui ingresso è situato sul lato di Via Milano della Fondazione Molise Cultura. Per informazioni è possibile chiamare il numero 333 7526138 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo regione.molise@unioneistriani.it .