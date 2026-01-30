Fondovalle Biferno: chiusure notturne e percorsi alternativi tra Casacalenda e la diga del Liscione

Anas, nell’ambito della regolare attività di monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture stradali, sta eseguendo una campagna di indagini e prove strutturali sui viadotti della strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno”.

Per consentire l’esecuzione delle prove di carico sugli impalcati dei viadotti Molise I (sul lago del Liscione) e Molise II (sul lago di Guardialfiera), si rendono necessarie chiusure temporanee al traffico del tratto compreso tra il km 47,600 (svincolo di Casacalenda) e il km 60,800 (svincolo Diga del Liscione).

Al fine di ridurre i disagi all’utenza, le chiusure sono programmate esclusivamente in orario notturno:

dalle ore 22:00 di lunedì 3 febbraio alle ore 6:00 di martedì 4 febbraio; ed eventualmente, in caso di necessità, dalle ore 22:00 di martedì 4 febbraio alle ore 6:00 di mercoledì 5 febbraio.

Durante le chiusure sarà garantita la viabilità alternativa secondo i seguenti percorsi:

Traffico proveniente da A14 – Termoli e diretto a Campobasso: proseguire sulla SS 87 “Sannitica” in direzione Larino fino a Casacalenda, imboccare la SS 748 “di Kalene” e rientrare sulla SS 647 al km 47+600;

Traffico proveniente da Guglionesi (e svincoli limitrofi) e diretto a Campobasso: deviazione al km 68+400 della SS 647 (svincolo di Larino) sulla SP 137, quindi SS 87 fino a Casacalenda, SS 748 e rientro sulla SS 647 al km 47+600;

Traffico proveniente da Campobasso e diretto a Termoli: deviazione al km 47+600 (svincolo Casacalenda–Lupara) sulla SS 748 fino a Casacalenda, quindi SS 87 in direzione Termoli;

Traffico proveniente da Napoli–Benevento e diretto verso Pescara–A14: proseguire sulla SS 17 fino al km 180+400 e immettersi sulla SS 650 in direzione Vasto–San Salvo;

Traffico proveniente da Bojano–Campobasso e diretto verso Pescara–A14: proseguire sulla SS 647 fino al km 22+500 (svincolo Fossalto), imboccare la SS 747 e poi la SS 650 in direzione Vasto–San Salvo;

Traffico da e per Guardialfiera: utilizzare la bretella regionale nel tratto compreso tra lo svincolo di Guardialfiera e l’innesto con la SS 748 (svincolo Lupara–Casacalenda).

L’intero itinerario alternativo sarà adeguatamente segnalato mediante apposita segnaletica verticale.